Ulss 3: visite e consulti gratuiti per le donne veneziane che soffrono di disagio mentale

Ascolto, orientamento psicologico e incontri informativi rivolti alle donne per tutto il fine settimana. L’Ulss 3 aderisce all’open weekend sulla salute mentale promosso da Fondazione Onda, mettendosi all’ascolto delle donne in difficoltà del proprio territorio e nel pieno rispetto delle norme anti contagio: prenotazioni per evitare assembramenti, distanziamento, mascherina, incontri a tu per tu con gli specialisti. La partecipazione alle visite è gratuita. Non è necessaria alcuna impegnativa, ma vanno prenotate e si può accedere fino ad esaurimento delle disponibilità:

I servizi gratuiti di Ulss 3

Venerdì, sabato, domenica e lunedì saranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi per ragazze, signore e anziane che soffrono di ansia, depressione, disturbi neurologici, dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare. Condizioni a cui spesso non ha giovato l’aggiungersi dell’epidemia in corso e il periodo di confinamento del lockdown.

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale del prossimo sabato, l”Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere” della fondazione mette in rete una serie di appuntamenti rivolti al pubblico femminile, coinvolgendo gli ospedali del network Bollini rosa del territorio nazionale e tutti i presidi dedicati alla salute mentale. Di questi Bollini, che decretano la qualità delle prestazioni sanitarie rivolte alle donne, gli ospedali dell’Azienda sanitaria ne hanno tredici. Tre bollini rosa ciascuno, il massimo del punteggio, li hanno ottenuti gli ospedali di Mestre, Venezia e Chioggia. Due bollini anche per l’ospedale di Dolo e ancora due quello di Mirano.

«La volontà è quella di soffermare lo sguardo sulla diagnosi precoce e la facilità di accesso alle cure per le donne del nostro territorio, - spiega il direttore generale dell'azienda sanitaria Giuseppe Dal Ben - allontanando lo stigma legato alle malattie psichiche».

Il programma dei consulti