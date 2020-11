In Veneto sospesi visite e interventi chirurgici che prevedano il ricovero in terapia intensiva

In Veneto sono sospese tutte le attività chirurgiche programmate per le quali è previsto un ricovero post operatorio in terapia intensiva sia nelle strutture pubbliche che private, ad eccezione degli interventi di emergenza. Lo ha stabilito una circolare della Regione, che è stata diramata venerdì sera e che dà il tempo alle strutture di organizzarsi entro e non oltre il 10 novembre.

«Il Veneto è ora in una fase 3 - ha spiegato oggi l'assessore alla sanità del Veneto Manuela Lanzarin - e siamo in preparazione per entrare nella quarta fase». Attualmente i ricoverati in terapia intensiva sono circa 170. Il provvedimento è lo stesso entrato in vigore il 13 marzo, durante la prima ondata del Covid. Solo che, allora, erano 110 i ricoverati.

L'obiettivo della circolare è tenere liberi più posti possibile nelle terapie intensive. Il documento dispone anche la riduzione dell'attività programmata non urgente in ambito internistico sia nelle strutture pubbliche che private e la sospensione dell'attività intramoenia e dell'attività specialistica ambulatoriale, ad eccezione delle prestazioni urgenti e brevi. Restano garantite le attività nell'ambito materno-infantile, malattie rare, oncologico e non rinviabili.