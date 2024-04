La nave Fiorillo arriva a Venezia e si potrà visitare

Domani arriverà a Venezia il pattugliatore d'altura della guardia costiera CP 904 Michele Fiorillo e sarà visitabile. La nave farà tappa per alcuni giorni nello scalo lagunare in occasione dell’evento Rotary Plastic Ride, che si terrà alla Stazione Marittima del porto di Venezia sabato 20 aprile.

Ha una lunghezza di oltre 50 metri, con un equipaggio di 30 uomini e può essere impiegata in molteplici compiti operativi, abbracciando una vasta sfera di missioni, come quelle per la ricerca e soccorso, antinquinamento, vigilanza pesca, controllo traffico marittimo e polizia marittima. Munita di 4 motori da 2.360 Kw ognuno, può raggiungere una velocità superiore ai 30 nodi edha autonomia di circa mille miglia miglia. A bordo sono presenti due battelli pneumatici di servizio di circa 6 metri. Si potranno effettuare visite guidate dall’equipaggio in Riva Sette Martiri martedì 16 aprile dalle 15 alle 17 e mercoledì 17 aprile dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17; alla stazione Marittima giovedì 18 aprile dalle 15 alle 17 e venerdì 19 aprile dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday