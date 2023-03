Ulss 3, due giorni di visite gratis dedicate all'udito

Due giornate di visite gratuite dedicate all’udito. Martedì 14 e martedì 21 marzo tre reparti di Otorinolarigoiatria della provincia di Venezia aprono le porte a tutti i cittadini che, sopra i 40 anni d’età, hanno il sospetto di avere difficoltà legate alla percezione di suoni e rumori.

Visite gratuite per l'udito: come prenotare

All’ospedale dell’Angelo di Mestre, al Civile di Venezia e nel presidio di Mirano, verranno sottoposti tutti a un esame audiometrico di primo livello in grado di determinare la soglia uditiva. Per farlo dovranno prenotarsi nei seguenti giorni, chiamando la segreteria del reparto scelto:

per l’Otorinolaringoiatria di Mestre allo 041 9657011, dalle ore 8 alle 10 dal lunedì al venerdì

per l’Otorinolaringoiatria di Venezia allo 041 5295617, dalle ore 9 alle 12 dal lunedì al venerdì

Per l’Otorinolaringoiatria di Mirano allo 041 5794761, dalle ore 8 alle 10 dal lunedì al venerdì.

Le due giornate cadono nel mese dedicato dall’Organizzazione mondiale della sanità all’udito, e sono spinte dall’iniziativa “Sensibilizzare la cura dell’orecchio e dell’udito nell’ambito delle cure primarie” organizzata dalla società italiana di otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale (SIOeChCF), con la cooperazione della società italiana di audiologia e foniatria (Siaf) e di 23 associazioni di pazienti e parenti di soggetti ipoacusici operanti sul territorio nazionale.

«Non esistono veri e propri disturbi dell’udito - spiega il primario di Mestre, Doriano Politi -, ma esistono malattie dell’orecchio e situazioni ambientali che provocano conseguenze sull’udito. Questi screening sono molto importanti sia ai fini preventivi che di cura, perché riconoscere presto i sintomi della sordità e dei problemi all’orecchio risulta essenziale per poter intervenire sia sulle possibili cause, sia per ridurre al minimo il disagio che ne deriva. Vi aspettiamo in molti».

«L’interazione con la cittadinanza nei nostri ospedali è ormai tornata a pieno regime dopo il covid - dice il direttore generale dell'azienda sanitaria, Edgardo Contato -. Il rapporto con la comunità torna ad essere sempre più stretto e veloce, dando l’opportunità ai cittadini non solo di essere curati, ma anche di conoscere qual è il loro stato di salute. I nostri ospedali si dimostrano di nuovo luoghi aperti al pubblico, con il pubblico e per il pubblico. Concentrati ancora una volta sulla prevenzione attiva, e non solo sulla cura».