Google Maps, con la vista immersiva è come visitare Venezia prima di metterci piede | VIDEO

Venezia è una delle città, a livello globale dove, a partire da giugno, è in funzione la nuova Visualizzazione Immersiva, la funzione di Google Maps ottimizzata dall'intelligenza artificiale, che attraverso l’unione di miliardi di immagini di Street View e immagini aeree permette di creare una visione realistica e multidimensionale delle città.

La Visualizzazione Immersiva sarà presto disponibile per oltre 500 punti di riferimento iconici di città di tutto il mondo. Nella prima sperimentazione, in Italia, sono coinvolte le città di Milano, Roma, Firenze, Pisa e, per l'appunto, Venezia. I monumenti della città lagunare interessati dall'iniziativa di Google sono: Basilica di San Marco, Ponte di Rialto, Basilica di Santa Maria della Salute, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, Ca' Pesaro e Palazzo Ducale.