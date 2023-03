La band electro rock veneziana On The Moon presenta il nuovo singolo "Vittoria"

Online dal 1 marzo Vittoria, il nuovo singolo della band electro rock veneziana On The Moon: una dedica sincera e spassionata a chiunque abbia scelto il campo artistico come professione.

Il gruppo – composto da Luca Di Vacri (voce principale e basso), Giorgia Ravanello (chitarra) e Luna Vianello (batteria) – ha recentemente pubblicato l'album Siete tutti delle belle persone, prodotto da Manuele Fusaroli e Michele Guberti e disponibile su tutti i digital stores, nonché gratuitamente in streaming.

Protagonista del nuovo videoclip, diretto da Ilaria Passiatore e Michele Guberti, è Vittoria Filipetto, una poledancer professionista: «L’idea era quella di mostrare Vittoria in ciò che sa fare meglio, dalla preparazione e allenamento quotidiani allo show vero e proprio, con un finale in cui la band stessa si trova a personificare il lato negativo che questa strada comporta, ovvero l’essere schiavi della propria passione, croce e delizia delle nostre vite» raccontano gli On The Moon. Il rapporto di amicizia che lega Vittoria ai membri del gruppo parte da lontano, precisamente qualche tempo dopo aver girato il videoclip relativo al singolo Il mio migliore amico: «Ho conosciuto questa ragazza grazie a Lilyt, sua amica da sempre nonché una delle protagoniste del video del primo singolo di questa formazione – racconta Luca –. Me ne sono subito innamorato platonicamente, rimanendo affascinato dalla tenacia e dall'ardore che spingono questa donna ad affrontare ogni avversità della vita, continuando quotidianamente a lottare per far sì che la sua più grande passione continui a essere il suo lavoro. Vittoria è una poledancer – prosegue –, ma il discorso è allargato a tutti: attori e attrici di teatro, burlesque performer, disegnatori, sex worker, musicisti. Senza ovviamente dimenticare la categoria dei lavoratori dello spettacolo, a cui teniamo particolarmente. Riteniamo che Vittoria sia una bandiera per chiunque abbia scelto il campo artistico come professione».

Chi sono gli On The Moon

On The Moon è un progetto electro rock italiano formato da musicisti con background ed esperienze musicali diverse che si intersecano dando vita a un repertorio di brani inediti e di forte impatto, grazie soprattutto a sonorità ritmate unite all’uso dell’elettronica e ai testi in italiano. Inizialmente nata come band indie rock, nel 2020 si consolida nella formazione attuale, che vede la chitarrista Giorgia Ravanello unirsi ai due fondatori della band, la batterista Luna Vianello e Luca Di Vacri, bassista e voce principale.

«La forza di questa formazione, a nostro parere, è stata proprio l’unione di influenze totalmente diverse – raccontano –. Luca è cresciuto con i Red Hot Chili Peppers e Mtv Italia, provando un amore incondizionato per artisti come Bluvertigo e Tre Allegri Ragazzi morti. Giorgia, invece, è una cultrice dei Subsonica e spazia da mostri sacri come i Depeche Mode e i Placebo fino ad Elisa e ai Verdena. Luna, infine, ama l’hip hop italiano dagli Articolo 31 passando per Caparezza e Willie Peyote e apprezzando l’heavy metal dei Black Sabbath e il cantaurato storico di Guccini e De André».

Attualmente la band continua a promuovere l’album suonando live e, a breve, annuncerà diverse date estive: «A tal proposito vogliamo ringraziare artisti come Meganoidi e Gigi Cavalli Cocchi (csi, clandestino) per averci dato l’opportunità di aprire i loro concerti» concludono.