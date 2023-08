A Venezia una nuova centenaria, la signora Vittoria Tenderini compie 100 anni

A Venezia c'è una nuova centenaria. La signora Vittoria Tenderini, infatti, ha compiuto il suo centesimo anno di età proprio oggi e ha festeggiato questo importantissimo traguardo di vita insieme ai propri cari e all'assessore comunale alle Politiche educative Laura Besio che si è recata questa mattina al Centro Servizi San Giobbe per portare gli auguri del Comune di Venezia alla signora Tenderini.

Erano presenti, tra gli altri, i consiglieri comunali Aldo Reato e Francesca Rogliani, il presidente di Ipav Luigi Polesel e la consigliera d'amministrazione Ketty Fogliani.

“La sua è stata una vita straordinaria con la quale ha dato tanto a tutti i suoi cari - ha esordito l’assessore Besio -. Ha seminato bene e per tutti noi amministratori è fonte di ispirazione: lo dico davvero con il cuore”.

La signora Vittoria Tenderini è nata a Venezia. Il padre Luigi era ragioniere e la madre Regina aveva interrotto gli studi dopo aver terminato l’allora “sesta classe”. Primogenita, Vittoria ebbe tre fratelli: Piero, Antonio e Anna. Frequentò le Scuole elementari Gabelli al Lido di Venezia. In seguito proseguì gli studi magistrali all’Istituto Tommaseo. Si diplomò in pianoforte al Conservatorio Benedetto Marcello. Frequentò per un paio di anni la Facoltà di Lingue all’Università Ca’ Foscari con magistero in francese. Conobbe il marito Carmine ad una festa: dalla loro unione naquero cinque figli e ad oggi ha anche quattro nipoti e sei pronipoti.