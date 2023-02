L'app ViviVeneto piace: in 3 giorni è stata scaricata 50 mila volte

In 72 ore ViviVeneto è stata scaricata da 50mila persone. L'app pensata dalla Regione per racchiudere al suo interno tutti i servizi erogati in ambito di sanità, pubblica amministrazione ed eventi. «È un dato importante. - spiega l'assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione, Francesco Calzavara - Abbiamo ricevuto delle segnalazioni, circa 250, per lo più legate all’autenticazione con Spid, che abbiamo in gran parte risolto. Altrettanto preziosissimi sono stati i suggerimenti che gli utenti ci hanno inviato».

Presto, assicura Calzava, l'app sarà integrata con nuovi servizi, «basati anche sulle segnalazioni e richieste degli utenti. Per l'amministrazione regionale - ha ribadito Calzavara - ViviVeneto è una missione inclusiva e identitaria, che porterà dei benefici concreti a tutti i cittadini della regione, nessuno escluso».

A cosa serve l'app ViviVeneto

La "super-app" - come era stata definita in fase di presentazione - si scarica su smartphone e permette di effettuare una serie di operazioni: dall’area amministrativa è possibile accedere ai servizi MyPA, BolloAuto, ViviPass, gestire in completa autonomia tutto quello che riguarda il bollo auto, i contrassegni e le targhe per i disabili, il Pass Blu (anziché doversi recare in Comune); dall’area "Salute" si possono visualizzare le proprie ricette (in passato si usava la app Sanità Km Zero Ricette), controllare l’affluenza ai pronto soccorso, accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico; l’area Turismo racchiude i contenuti delle “vecchie” app Cultura Veneto, Veneto Outdoor e dei portali Veneto Cultura, Veneto.eu e Unionmare.