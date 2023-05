Vogalonga, 2 mila imbarcazioni a Venezia contro il moto ondoso

Un tripudio di imbarcazioni di tutte le forme e dimensioni, ma rigorosamente a remi, ha dato il via questa mattina a Venezia alla 47ª edizione della Vogalonga, la manifestazione nata per combattere il moto ondoso, ripristinare le tradizioni veneziane e contribuire a diffondere attenzione per l’ambiente e la natura.

Quasi 2 mila le imbarcazioni tra cui gondole, pupparini, mascarete e oltre 7.300 i partecipanti provenienti da 40 diversi Paesi del mondo, hanno compiuto, per usare le parole dei suoi promotori, «un atto d’amore per Venezia e l’acqua che la circonda, per la sua laguna e le sue isole».

Il percorso è stato quello tradizionale di 30 chilometri, da concludere entro sei ore, con partenza al colpo di cannone alle 9 dal Bacino di San Marco. Il tragitto ha previsto il passaggio davanti alle isole di Sant’Elena, delle Vignole, di Sant’Erasmo e di San Francesco del Deserto, per arrivare a Burano e poi, costeggiando le isole di Mazzorbo, Madonna del Monte e San Giacomo in Paludo, a Murano, con l’attraversamento del suo ‘Canal Grande’, e tornare infine a Venezia. Vogando per il canale di Cannaregio e il Canal Grande le imbarcazioni sono giunte quindi all’arrivo alla Punta della Dogana di fronte a San Marco.

Alle premiazioni, insieme ad Antonio Rosa Salva e Massimo Zanotto del Comitato organizzatore, ha partecipato il consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni Giovanni Giusto, che ha consegnato a ciascun partecipante una medaglia e un attestato: «Grazie all’esperienza degli organizzatori della Vogalonga, che ringrazio, la manifestazione è stata un successo. Una giornata stupenda, un appuntamento fisso: tutti insieme per rimarcare il rispetto al nostro ambiente contro il moto ondoso».

«Una bellissima giornata nel segno della voga e dell'amicizia - hanno commentato dal comitato organizzatore -, per promuovere il rispetto per l'ambiente e la riscoperta di muoversi a remi che permette di ridurre il moto ondoso». Nel corso della manifestazione, non si sono riscontrati particolari problemi, grazie al lavoro dei volontari e di tutti gli enti, le forze dell'ordine e le associazioni.