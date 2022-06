Vogalonga, modifiche ai servizi di navigazione Actv

Vogalonga 2022: in occasione dello svolgimento della 46ma edizione della manifestazione remiera “Vogalonga”, domenica 5 giugno i servizi di navigazione subiranno alcune modifiche, sospensioni e variazioni di percorso. Si evidenziano di seguito le principali modifiche e limitazioni per direttrici e fasce orarie di riferimento, rimandando alle allegate locandine e tabelle orarie per ogni ulteriore dettaglio:

1) Collegamenti Via Canal Grande direttrice Piazzale Roma- Ferrovia/Rialto/San Zaccaria:

da Piazzale Roma a San Zaccaria e viceversa: linea 1 e 2 sospese dalle ore 07:30 alle ore 16:00 circa Linea 2 Canal Grande e linea 2/ sospese da inizio servizi fino alle ore 16:30 circa

COLLEGAMENTO P.ROMA - FERROVIA E VICEVERSA PER PERSONE A RIDOTTA CAPACITA' MOTORIE:

Da P.Roma "F" e da Ferrovia “E” dalle ore 08:00 alle ore 16:00 a richiesta rivolgendosi al funzionario di presidio del settore navigazione presente in loco

2) Collegamenti per la direttrice San Zaccaria-Lido SME:

da San Zaccaria a Lido e viceversa: linea 1 sospesa dalle ore 08:00 circa alle ore 09:30 circa.

Fino alle ore 08:45 rimane attiva spola Sant’Elena- Lido SME.

Linea 5.1 da San Zaccaria sospesa dalle ore 08:00 alle ore 09:45 circa

Linea 5.2 da Lido SME sospesa dalle ore 08:00 alle ore 09:30 circa

Linea 14 sospeso il collegamento da San Marco - San Zaccaria/Lido dalle ore 08:00 alle 09:30. Regolare il tratto da Lido a Punta Sabbioni e viceversa.

Prima corsa diretta di linea 15 alle ore 09:45 da San Marco - San Zaccaria a P.ta Sabbioni, successivamente riprende il regolare servizio.

3) Collegamenti via Canale Giudecca per la direttrice Piazzale Roma/ Giudecca /Lido:

Linea 2 sospeso il tratto da Zitelle a San Zaccaria dalle ore 08:00 alle ore 10:00 circa.

Regolare il tratto da Piazzale Roma/Tronchetto a Zitelle e viceversa.

Linea 4.1 sospeso il tratto Zitelle- San Marco-San Zaccaria - Celestia dalle ore 08:00 alle ore 10:00 circa

Linea 5.1 sospeso il tratto Piazzale Roma-Lido SME dalle ore 08:00 alle ore 09.30.

Dalle ore 09:30 alle ore 16:50 il servizio viene rinforzato sull’intera tratta con corse ogni 10 minuti, poi cadenza regolare ogni 20 minuti

Linea 5.2 sospeso il tratto da Lido SME a Piazzale Roma dalle ore 08:00 alle ore 09.30.

Dalle ore 09:32 alle ore 16:02 il servizio viene rinforzato sull’intera tratta con corse ogni 10 minuti, poi cadenza regolare ogni 20 minuti

Linea 6 sospesa da inizio servizi fino alle ore 09:40

Linea 8 sospesa da inizio servizi fino alle ore 09:46

4) Collegamenti per le isole:

MURANO

Da Piazzale Roma:

- linea 3: sospesa da inizio servizi fino alle ore 16.40 circa

- linea 4.2: ultima corsa regolare alle ore 09:36, prima corsa regolare alle ore 16:36

Da San Zaccaria:

- linea 7: Servizio regolare. Le corse dalle ore 10:44 alle ore 14:14 omettono la fermata di Murano Navagero

- linea 4.1: ultima corsa regolare alle ore 07:41, prima corsa regolare alle ore 10.01

Da Treporti:

- Linea 12 servizio sospeso dalle ore 10.00 alle ore 12.30 circa

Da Fondamente Nove

- linea 4.1 regolare ma dalle ore 9.54 alle ore 15.34 corse limitate alla fermata Murano Faro

- linea 4.2 regolare ma dalle ore 10.03 alle ore 15.43 corse limitate alla fermata Murano Faro

- linea 12: Ultima corsa regolare alle ore 09:10, prima corsa regolare alle ore 13:10

Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 circa vengono inoltre sospesi gli approdi di Murano Navagero, Murano Museo, Murano Da Mula, Murano Venier e Murano Serenella.

BURANO

Da Fondamente Nove

- linea 12: Ultima corsa regolare alle ore 09:10, prima corsa regolare alle ore 13:10

Da Treporti

- linea 12 servizio regolare

Da San Zaccaria

- linea 14 Corse della mattina limitate a Punta Sabbioni - Treporti, prima corsa regolare per Burano alle ore 12:15

Da Murano Faro

- linea 12 Ultima corsa regolare alle ore 09:19, prima corsa regolare alle ore 13:19. Dalle ore 13:40 corse di rinforzo aggiuntive alle normali corse di linea (una partenza ogni 15 minuti).

Da Burano per Venezia corse di rinforzo dalle ore 15:50 alle ore 19:20 servizio di linea 12 rinforzato con corse aggiuntive

TORCELLO

Da Burano

- linea 9. Dalle ore 09:30 alle ore 13:00 corse ogni 30 minuti ai minuti 00-30. Poi servizio regolare

SANT’ERASMO

- Da F.te Nove ultima corsa alle ore 08:05, poi corse sospese. Il servizio riprende regolare dalle ore 12:25

- Da Treporti ultima corsa alle ore 08:25 omettendo la fermata delle Vignole, poi corse sospese. Il servizio riprende regolare alle ore 12:25

PUNTA SABBIONI

Da San Zaccaria:

- linea 15 corsa aggiuntiva alle 09.45. Dalle 14:30 servizio regolare. (Da Punta Sabbioni per San Zaccaria sospesa la corsa delle 09:15)

Da Lido:

- linea 14 servizio regolare

Da Burano: linea 14.Ultima corsa alle 09:30, quindi partenze da Treporti. Il servizio riprende da Burano con la corsa delle 13:30 (Da Punta Sabbioni per Burano: corse delle 09:50, 10:50. 11:50 limitate a Treporti).

5) Collegamenti via Canale di Cannaregio: direttrice Piazzale Roma-Stazione/ F. Nove/ Lido

Linea 4.2 sospeso il tratto P.le Roma - Rio di Cannaregio - Sant’Alvise dalle ore 10:00 alle ore 16:30 circa. Regolare il collegamento dalla fermata di Sant’Alvise a Murano Faro.

Linea 4.2 sospeso il tratto Bacini - Arsenale dalle ore 07:30 alle ore 10:00 circa

Linea 4.1 sospeso il tratto Crea - Rio di Cannaregio - P.le Roma dalle ore 10:00 alle ore 16:30 circa.

Linea 5.1 Sospeso il tratto Lido-F.te Nove- Ferrovia dalle ore 08:20 alle ore 10:20; il tratto Madonna dell’Orto-Ferrovia rimarrà sospeso fino alle ore 16:45 circa

Linea 5.2 Sospeso il tratto da P.le Roma a F.te Nove dalle ore 08:00 alle ore 16:30 circa.

Da Fondamente Nove a Lido SME collegamento regolare dalle ore 10:40

Brevi interruzioni del servizio riguarderanno anche le linee 17, 18, 20, 22, SNV. Si invita a consultare la locandina e le tabelle orarie allegate.