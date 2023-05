Tornano i voli diretti da Venezia a Toronto e Montréal

Air Canada ha ripreso i voli non-stop tra Venezia e Toronto, operando tre volte a settimana fino al 28 ottobre 2023, e i voli non-stop Venezia Montreal con tre frequenze settimanali fino al 27 ottobre.

«Siamo orgogliosi di dare il bentornato ad Air Canada a Venezia - dichiara Camillo Bozzolo, direttore Sviluppo Aviation Gruppo Save -. Il riavvio dei voli diretti sia per Toronto che per Montreal conferma la lunga relazione economica e culturale tra Veneto e Canada. Questo volo serve non solo i viaggiatori leisure e delle crociere, ma aiuta il comparto business, oltre a facilitare i flussi Vfr e aumentare la connettività con tutto il Nord America». I voli da Venezia a Toronto e Montreal sono operati con Airbus A330-300, che può ospitare fino a 297 passeggeri. «Siamo lieti di riprendere i nostri servizi da Venezia per la stagione - commenta invece Stefano Casaregola, Regional Manager Sales Italia di Air Canada -. I nostri voli diretti tra la città lagunare e il Canada non solo offrono ai nostri clienti in Italia ottimi collegamenti diretti con queste due bellissime destinazioni, ma consentono anche eccellenti connessioni per tutto il nostro network nordamericano».