Più voli tra Venezia e gli Stati Uniti per l'estate 2024

Delta Airlines amplierà il suo servizio tra la città lagunare e gli Stati Uniti. Con l’orario estivo 2024, a partire dal 31 maggio, il vettore statunitense intensificherà da 7 a 10 i voli settimanali tra Venezia ed Atlanta, l’aeroporto più trafficato al mondo, offrendo ai propri passeggeri più di 200 voli in coincidenza in tutti gli Stati Uniti e oltre. Riprenderà, inoltre, il collegamento giornaliero da Venezia su New York, che opererà dall’11 marzo 2024.

«Delta serve da molti anni il mercato di Venezia, e a fronte di una forte domanda di viaggi da parte dei nostri passeggeri siamo entusiasti di annunciare che offriremo più posti e più voli tra Venezia e gli Stati Uniti la prossima estate - dice Matteo Curcio, senior vice president Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India -. Venezia è una destinazione chiave sia per il turismo che per gli affari, mentre Atlanta è l’aeroporto più trafficato al mondo e rappresenta la porta d’ingresso per le Americhe. Creare legami ancora più solidi tra queste due città porterà ad ulteriori opportunità di crescita, sia nel settore del business che in quello del turismo».

Delta opererà il suo servizio aggiuntivo da Venezia per Atlanta utilizzando un aeromobile Boeing 767-300 da 216 posti. «L’incremento di frequenze sulla destinazione di Atlanta da parte di Delta Air Lines è un’ulteriore risposta ai flussi crescenti tra Venezia e il Nord America, che intercetta anche l’esigenza di una maggior capillarità verso le destinazioni interne - commenta Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. Nei primi otto mesi del 2023 sono stati quasi 600mila i passeggeri che complessivamente hanno viaggiato tra Venezia e gli Stati Uniti, con una crescita dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2019».