Binter debutta a Venezia: inaugurato il primo volo per Gran Canaria

E’ stato inaugurato oggi il collegamento tra Venezia e Gran Canaria operato della compagnia aerea spagnola Binter, che avvia così le prime operazioni da e per l’aeroporto di Venezia Marco Polo. Il volo di Binter, proveniente da Gran Canaria e operato dal nuovo aeromobile Embraer E195-E2, è atterrato oggi per la prima volta presso lo scalo veneziano, accolto da una cerimonia celebrativa, per poi ripartire verso l’arcipelago spagnolo.

I nuovi collegamenti diretti verso le Isole Canarie saranno operativi tutto l’anno con due frequenze settimanali – il lunedì e il mercoledì. «Per Binter questa nuova avventura è una vera e propria sfida, vista la complicata situazione generata dalla crisi sanitaria - dice Valentina De Rosa, Area manager di Binter -. ciononostante, abbiamo voluto puntare sui collegamenti e sul rilancio turistico di entrambe le aree, avviando anche la tratta da un'altra città italiana, Torino». Il Nord Est si conferma un’area strategica nel piano di investimento della compagnia.