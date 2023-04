Inaugurata al Marco Polo la nuova rotta Wizz Air per l'Arabia Saudita

Da oggi i passeggeri in partenza da Venezia potranno volare verso la capitale dell'Arabia Saudita: Riyadh. Wizz Air ha inaugurato la nuova rotta, con voli settimanali.

Situata sul vasto altopiano di Najd, circondato dal deserto, al centro della Penisola Arabica, Riyadh è una metropoli moderna la cui superficie custodisce un'affascinante storia secolare che si ritrova ancora nei suggestivi souk, nei coinvolgenti musei e nelle antiche architetture. Una cornice perfetta quindi per chi cerca un soggiorno o per chi desidera una fuga nel fine settimana, alla scoperta del meglio che la capitale ha da offrire. «È un grande piacere poter inaugurare questo secondo collegamento con l'Arabia Saudita da Venezia, che segna anche la nona rotta Wizz dall'Italia al Regno - ha spiegato Tamara Nikiforova, Corporate Communication Manager di Wizz Air -. La nuova rotta, unica nel suo genere, permetterà ai residenti del Veneto di viaggiare in Arabia Saudita a prezzi accessibili, rafforzando ulteriormente la connettività globale e collegando direttamente due città rinomate in tutto il mondo per il loro immenso patrimonio storico e culturale».