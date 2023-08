Venezia è alla ricerca di volontari per enti ed associazioni cittadine

Riparte il volontariato a Venezia e le associazioni sono alla ricerca di volontari per nuove attività a favore della cittadinanza, in particolar modo quella più sensibile. Il centro di servizio per il volontariato cittadino, infatti, sta cercando nuove persone in grado di dare una mano ai più bisognosi che possano sostituire i collaboratori storici che, per età, non riescono più a garantire ritmi di lavoro continui.

Sono quindi aperte le porte di molte associazioni cittadine per attività di assistenza ai malati, di compagnia agli anziani, per collaboratori nell'organizzazione di sagre, feste, laboratori, per animatori, "nonni vigili", autisti o anche volontari specializzati con sensibilità specifiche, come nel caso dell'associazione AITSaM San Donà di Piave Odv, Associazione Italiana Tutela della Salute Mentale, che svolge attività in ambito psichiatrico.

Le attività di sartoria, informatica e culturali si svolgono nella sede di via Vizzotto mentre quelle di giardinaggio sono nell'ettaro di terreno che l'associazione coltiva in via Canova. Tra le tante realtà che sono alla continua ricerca di volontari, in tutta la città metropolitana, c'è anche G.A.I.A., il Gruppo di Assistenza Invalidi e Anziani Odv che da Spinea svolge attività di trasporto sociale (anche attraverso il progetto Stacco del Csv di Venezia) e di compagnia agli anziani e per la quale in questo momento è particolarmente importante trovare nuovi autisti con la patente B disposti a svolgere attività di accompagnamento, in modo regolare o anche solo per un paio d'ore a settimana.

Importante poi, per l'associazione, sarebbe trovare i fondi per l'acquisto di un mezzo di trasporto da attrezzare: al momento ne ha tre ma un Doblò è fermo perché non è possibile trovare un pezzo di ricambio.