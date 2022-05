Torna il collegamento tra Venezia e Philadelphia: oggi il primo volo

Dopo oltre due anni di sospensione, un volo di American Airlines proveniente da Philadelphia International Airport è atterrato questa mattina all’Aeroporto di Venezia Marco Polo, segnando il ritorno del collegamento non-stop stagionale e giornaliero della compagnia. Il collegamento da Venezia a Philadelphia, il principale hub transatlantico della compagnia, avrà inizio a partire da domani, sabato 7 maggio, e opererà per tutta la stagione estiva fino al 29 ottobre.

«Ad American Airlines celebriamo il ritorno di un volo che rafforza ulteriormente il nostro network europeo in vista di un’intensa stagione estiva», ha commentato Rhett Workman, Managing Director – Europe, Middle East and Asia Operations di American Airlines. «La ripresa del volo su Philadelphia dopo due anni di interruzione costituisce una tappa importante del recupero progressivo dei voli del nostro aeroporto e in particolare della riattivazione dei collegamenti con il Nord America», ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore commerciale aviation del Gruppo SAVE. Il collegamento sarà operato da moderni aeromobili Boeing 787-8 che offrono ai passeggeri un'esperienza che include poltrone di Business Class e Premium Economy, interni all'avanguardia, streaming TV in diretta, Wi-Fi ad alta velocità e centinaia di film e spettacoli televisivi on-demand fruibili da ciascuna poltrona.