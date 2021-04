I volontari si prendono cura del forte Tron

Un centinaio di volontari è stato impegnato nella pulizia di Forte Tron stamattina, domenica 18 aprile, in via Colombara a Marghera: è l'iniziativa, “Netemo day, Forte Tron” promossa e coordinata da “Buongiorno Marghera”, associazione impegnata sui temi che riguardano la Città Giardino che ha coinvolto numerose realtà sportive e di volontariato della città. Sono stati raccolti numerosi sacchi di rifiuti. Con loro l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini.

«Grazie per l’impegno e l’attenzione per le aree verdi della città - ha detto Venturini - I volontari hanno dimostrato grande attenzione e rispetto per le aree verdi e per la nostra città, a differenza di chi ha volutamente abbandonato rifiuti di ogni tipo nel parco e nel boschetto. L'iniziativa di oggi – continua l’assessore - rappresenta un momento per iniziare a pensare ad una nuova vita di Forte Tron, anche attraverso operazioni di recupero ed utilizzo da parte delle associazioni del territorio. L'amministrazione comunale è certamente interessata ad avviare questo tipo di percorso».

I volontari si sono dati appuntamento alle 9 di mattina e muniti di guanti, sacchi, pinze e mascherine hanno iniziato la raccolta di bottiglie e rifiuti abbandonati da qualche persona poca rispettosa dei luoghi. Sono state raccolte decine di sacchi di rifiuti che saranno consegnati poi agli operatori di Veritas. Sul luogo anche i delegati della Municipalità di Marghera al Verde pubblico, al Volontariato, all'Urbanistica, rispettivamente Francesco Barbiero, Nicoletta Ongarato e Nelvio Benin.