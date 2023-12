Walter Veltroni confermato presidente della giuria del Premio Campiello

Walter Veltroni è stato confermato come presidente della giuria dei letterati della 62ª edizione del Premio Campiello, la cui finale si terrà il prossimo sabato 21 settembre presso il Teatro La Fenice di Venezia. Tra le novità di quest'anno, c'è l'ingresso, in qualità di giurato, di Alessandro Beretta, critico letterario, giornalista e promotore culturale.

Confermati gli altri componenti della giuria: Pierluigi Battista, giornalista, scrittore, opinionista e conduttore televisivo italiano; Federico Bertoni, docente di Critica letteraria e letterature comparate all’Università di Bologna; Daniela Brogi, docente di Letteratura Italiana contemporanea all’Università per Stranieri di Siena; Silvia Calandrelli, direttore di Rai Cultura; Edoardo Camurri, scrittore e autore televisivo e radiofonico; Chiara Fenoglio, docente di Letteratura Italiana all’Università di Torinoì; Daria Galateria, docente di Letteratura francese all’Università La Sapienza di Roma; Lorenzo Tomasin, docente di Filologia Romanza all’Università di Losanna; Roberto Vecchioni, cantautore, scrittore, docente universitario ed Emanuele Zinato, docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università di Padova.

«Voglio ringraziare Alessandro Beretta per essere entrato a far parte della giuria dei letterati portando la sua esperienza e competenza - ha commentato il presidente della Fondazione Il Campiello e Confindustria Veneto, Enrico Carraro -. Un ringraziamento speciale anche a Walter Veltroni, personalità di spicco della cultura italiana, per aver accettato l’incarico anche quest’anno per guidare i lavori dei nostri giurati».

Con la definizione della giuria dei letterati parte ufficialmente la 62ª edizione del Premio Campiello. Possono partecipare i romanzi pubblicati per la prima volta in volume tra il 1° maggio 2023 e il 30 aprile 2024, regolarmente in commercio. Al concorso non sono ammessi né saggistica, né poesia, né opere tradotte in italiano da altre lingue. Il 31 maggio 2024, la giuria dei Letterati si riunirà a Padova per selezionare la cinquina finalista e annunciare il premio Opera Prima.