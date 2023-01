Walter Veltroni confermato presidente della giuria dei letterati del Campiello

Anche quest'anno Walter Veltroni sarà presidente della giuria dei letterati che avrà il compito di scegliere la cinquina di romanzi che si giocheranno la 61ª edizione del Premio Campiello. Gli altri componenti della giuria sono: Pierluigi Battista, Federico Bertoni, Daniela Brogi, Silvia Calandrelli, Edoardo Camurri, Chiara Fenoglio, Daria Galateria, Lorenzo Tomasin, Roberto Vecchioni ed Emanuele Zinato. Esce invece dalla giuria, dopo dieci anni, Luigi Matt.

Campiello 2023: un nuovo riconoscimento

La giuria dei letterati avrà da quest’anno il compito di individuare anche il vincitore del nuovo riconoscimento "Campiello Verde - Premio Venice Gardens Foundation", un’iniziativa frutto della collaborazione con Venice Gardens Foundation: le due fondazioni hanno infatti deciso di istituire un riconoscimento speciale alla narrativa che porti al centro della propria narrazione il tema della natura. Le opere saranno individuate da una commissione di esperti, che ne attesterà l’appartenenza al genere e il valore; quindi, saranno sottoposte alla giuria dei letterati per una valutazione meramente letteraria.

«Voglio ringraziare di cuore Walter Veltroni, una personalità di spicco della cultura italiana che ringrazio per aver accettato l’incarico anche quest’anno. - ha commentato Enrico Carraro, presidente della fondazione Il Campiello - Un ringraziamento speciale per il prezioso lavoro svolto in questi anni va anche a Luigi Matt, che non ha potuto rinnovare il suo impegno all’interno della giuria dei letterati per impegni accademici. Siamo infine entusiasti di inaugurare il Campiello Verde, grazie alla collaborazione con Venice Gardens Foundation che ci permetterà di scoprire nuovi testi con un’attenzione particolare alla natura».