Un polo digitale a Campolongo: nuova sede per Wmr, web agency da 70 dipendenti

A Campolongo Maggiore si è insediata da pochi giorni l'agenzia Wmr, importante realtà operante nel web, che ha scelto la zona industriale di Liettoli per farne il quartier generale delle proprie attività. Un vero e proprio polo digitale nel quale sono riuniti i circa 70 lavoratori appartenenti alle varie anime che compongono il gruppo: Studio Cappello, Adviva, Wmra e Wmrh. In precedenza la sede era a Saonara, in provincia di Padova, ma da tempo l'azienda ricercava uno spazio adeguato alla necessità di una maggiore coesione, anche per contribuire al benessere dei dipendenti tramite la condivisione degli spazi.

La sede, che occupa una superficie di 1300 metri quadri suddivisi in due piani, include un grande open space, sale riunioni, spazio mensa e aree relax, sia al chiuso che all’aperto. L'anno prossimo saranno aggiunte una sala polivalente interna, un'area eventi e tempo libero e un food&drink space. «Abbiamo trovato qui la situazione ideale per le nostre esigenze - fanno sapere dall'agenzia - È un ambiente che favorisce l’unione dei team, migliora le attività relazionali e contribuisce alla crescita dei lavoratori». E poi c'è spazio per ampliarsi ulteriormente: «Abbiamo tante posizioni aperte e siamo in pieno sviluppo», aggiunge l'agenzia. Nella realizzazione della sede, inoltre, sono state scelte tecnologie per garantire insonorizzazione, luminosità e comfort.

All'interno operano le tre unità di Wmr, ciascuna specializzata in un campo specifico: Studio Cappello, agenzia di digital marketing che si occupa di sviluppo e-commerce; Adviva, esperta in realizzazione di siti web e sistemi digitali; Wmrh, che affianca hotel e strutture turistiche nella crescita del business. A queste si aggiunge Wmra, l'academy del gruppo, che forma specialisti e manager nei temi del digital marketing. Prossimo step, a settembre, sarà l’introduzione di un programma di politiche di bilanciamento vita-lavoro per i dipendenti.