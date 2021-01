"Scuola" per imprenditori in tempo di crisi con un webinar

Un incontro per dare supporto alle imprese nell’ambito della formazione aziendale, mai come in questo momento così necessaria e ambita. Il Decreto Liquidità e il Decreto Cura Italia sono entrati in vigore lo scorso aprile e prevedono agevolazioni e ammortizzatori sociali che il governo ha deliberato, per fornire alle imprese strumenti attraverso i quali fronteggiare le conseguenze, sul piano finanziario, a seguito dell’emergenza.

Provvedimenti che sono rivolti alle famiglie ed alle piccole e medie imprese, molte delle quali duramente colpite dalle varie fasi di blocco e dalla riduzione delle attività, situazioni disposte per limitare la pandemia. Un prezioso aiuto, in tal senso, verrà fornito, da CentroMarca Banca, giovedì 28 gennaio, nel corso del webinar “Il governo della liquidità aziendale in tempo di crisi” tenuto da Francesco Naccarato, commercialista e revisore contabile, nonché docente di economia aziendale all’università di Padova.

L’incontro, in modalità online per garantire i distanziamenti sociali del periodo, rientra nell'ambito del progetto “Explora” voluto ed organizzato da CMB con Ca’ Foscari Challenge School per dare supporto alle imprese nell’ambito della formazione aziendale, mai come in questo momento così necessaria e ambita. «L’evoluzione dei contesti in cui lavoriamo, il cambiamento dei paradigmi e le esigenze del mercato richiedono aggiornamenti costanti e competenze sempre più qualificate. Fondamentale è la crescita aziendale ed individuale e quindi realizzare a tal fine dei progetti di valore. Abbiamo avviato questo percorso con la Challenge School di Ca' Foscari per attivarci di fronte a queste nuove prospettive creando un circolo virtuoso tra Impresa, Università e Banca del territorio - commenta il Direttore Generale di CMB Claudio Alessandrini –. Con “Explora” ci mettiamo a disposizione, attraverso la collaborazione di esperti e di docenti accademici, per fornire la nostra esperienza di Banca vicina alla comunità ed al mondo dell’imprenditoria, consapevoli che, grazie a queste sinergie e agli investimenti formativi, verranno prodotti vantaggi concreti, all’altezza del progresso di un sistema in profonda fase di cambiamento» conclude il Direttore Generale di CMB. Nel corso del webinar verranno illustrate le diverse opzioni previste dalle misure di sostegno alla liquidità, proponendo una mappa concettuale, facile e intuitiva da utilizzare come strumento per orientarsi fra le diverse alternative.