Its Marco Polo, giornata di benvenuto per i nuovi studenti

Its Marco Polo Academy ha accolto i suoi nuovi studenti con un welcome day, che segna l'inizio del nuovo anno accademico. «Accogliamo i nuovi studenti con orgoglio e aspettativa da parte di tutto il settore - ha dichiarato il presidente Damaso Zanardo -. La logistica, nel nostro territorio, ha bisogno di tecnici formati in modo adeguato, un capitale umano che risulta essere ancora difficile da reperire per le aziende. In questo senso, la formazione di Its Marco Polo diventa cruciale per formare i nuovi tecnici logistici che incrementeranno le potenzialità e il conseguente sviluppo della Città Metropolitana».

Per rispetto del lutto cittadina, in seguito all'incidente del cavalcavia di Mestre, è stato annullato il brindisi inaugurale precedentemente previsto a conclusione dell'appuntamento.