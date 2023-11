Mariët Westermann nominata direttrice e Ceo del Museo Solomon R. Guggenheim

È Mariët Westermann la nuova direttrice e Ceo della Fondazione e Museo Solomon R. Guggenheim, ruolo che include la supervisione della stessa Fondazione e del museo omonimo a New York, oltre che della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia; inoltre, la leadership alla direzione del Guggenheim Museum Bilbao e del futuro Guggenheim Abu Dhabi. La dottoressa Westermann, attualmente vicerettrice di NYU Abu Dhabi, entra a far parte del Guggenheim «con una comprovata esperienza di leadership di successo di organizzazioni di fama internazionale nel campo dell’istruzione superiore e non-profit, dedite alle arti e alle discipline umanistiche». Porta con sé, inoltre, una profonda conoscenza della storia dell’arte, dei musei, della ricerca e l’esperienza nella gestione di istituzioni e attività filantropiche e nelle relazioni internazionali.

Presso NYU Abu Dhabi, campus della New York University con una facoltà di arti liberali e di ricerca, Westermann dal 2019 è vicerettrice, amministratrice delegata e professoressa d’arte e discipline umanistiche. È stata una delle fondatrici dell’istituzione e in qualità di provost, dal 2007 al 2010, ha supervisionato tutti gli aspetti accademici, amministrativi, finanziari e operativi. Entrerà ufficialmente a far parte del Guggenheim il 1° giugno 2024.

Tenendo come riferimento il Consiglio dei garanti, a cui dovrà fare rapporto, in qualità di direttrice e Ceo del Guggenheim la dottoressa Westermann stabilirà la direzione strategica e guiderà la costellazione verso la sua realizzazione, in quanto a visione, offerta e obiettivi. J. Tomilson Hill, presidente del Consiglio dei garanti, commenta: «Siamo entusiasti di dare il benvenuto alla dottoressa Westermann, che ha un bagaglio unico di qualità ed esperienze per questo ruolo fondamentale: una visione ampia del mondo, esperienza nel gestire molteplici stakeholder e problematiche critiche in diverse aree geografiche, il tutto radicato nella profonda convinzione che il sapere, l’eccellenza e il potere delle arti e della cultura sono fonti di ispirazione e connessione». Aggiunge Wendy Fisher, presidente del Consiglio dei garanti: «Sono certa che la dottoressa Westermann saprà sostenere la visione fondante di questa istituzione e guidare la costellazione di musei verso un futuro più sostenibile, ridefinendo il ruolo del Guggenheim nel discorso pubblico e aprendo le porte, sia fisiche che virtuali, a un pubblico sempre più vasto».

Da parte sua, Mariët Westermann commenta: «È un grande onore entrare a far parte di un’istituzione unica con una splendida missione dedicata all’arte moderna e contemporanea in quattro musei, in tre continenti. Ciascun museo esiste per creare le opportunità di interagire con il potere trasformativo e connettivo dell’arte e degli artisti, da New York a Bilbao, Venezia e Abu Dhabi. Ho avuto la fortuna di vivere esperienze meravigliose come storica dell’arte, educatrice globale, curatrice, filantropa e leader nel mondo accademico. Le aspirazioni e le complessità che mi hanno sinora motivata mi hanno anche preparata ad aiutare il Guggenheim a realizzare il suo pieno potenziale come costellazione di musei uniti in una missione e radicati nei rispettivi ambienti e rispettive comunità».