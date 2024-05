I primi due anni della casa editrice che nasce e si ispira a Venezia

wetlands festeggia due anni di attività e lo fa in grandi stile, con l’apertura di uno spazio eventi e il lancio della nuova collana "afterwords". Nata nel maggio 2022, la casa editrice ha una presenza ormai consolidata nelle librerie veneziane, e non solo. I suoi libri trattano da vari punti di vista i temi della sostenibilità sociale e ambientale, e trovano ispirazione nella città di Venezia, metafora globale di problemi e opportunità del nuovo millennio.

L'evoluzione della casa editrice si riassume in 18 titoli pubblicati (in italiano e in inglese), oltre 30 autori di caratura nazionale e internazionale, più di 20mila volumi stampati e distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Il progetto di wetlands è distintivo nel panorama editoriale italiano: la maggior parte dei libri nasce infatti da residenze di autrici e autori che vengono ospitati a Venezia per periodi più o meno lunghi. I libri sono il risultato originale della loro interazione con la città e delle opportunità di scambio e confronto con la comunità veneziana. Un progetto ambizioso, radicato nel territorio eppure profondamente internazionale, che porta a Venezia linfa creativa e genera prospettive e narrazioni inedite e originali.

A oggi, la proposta editoriale di wetlands si articola su 4 collane: "Mude", libri prevalentemente di autori stranieri che mettono in relazione Venezia con altri luoghi e realtà del mondo; "Fondamenta", dedicata alla città di Venezia, alla sua storia e al suo ambiente, da prospettive sempre originai; "Barene, libri di scienze Umane per l’Ambiente", realizzata in collaborazione con l’università Ca’ Foscari; e infine la neonata "afterwords", progetto culturale dedicato alle voci più innovative dell’Africa e dell’afrodiscendenza.

La nuova collana

afterwords si muove tra residenze creative, nuove prospettive saggistiche e narrazioni ibride che si intrecciano con la città e il suo immaginario. La serie letteraria è dedicata alla pubblicazione di testi non-fiction e ibridi, e che hanno come tema, direttamente o per ispirazione, Venezia. «Il futuro di wetlands è ricco di nuovi progetti ed eventi - spiega l'editore -: stiamo collaborando con una serie di artisti internazionali che contribuiranno a un piano editoriale 2024-2026 che si profila estremamente ricco. Abbiamo in programma nei prossimi mesi moltissimi eventi culturali, tra cui presentazioni di libri, partecipazioni a fiere, festival e convegni». Sono previsti anche accordi e collaborazioni con associazioni e realtà culturali ed editoriali sia in ambito nazionale che internazionale, e un progetto di distribuzione all’estero dei libri.