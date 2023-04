Hannes Wieser nominato direttore commerciale di Volksbank

Cambio al vertice della direzione commerciale di Volksbank, che dal primo aprile è guidata da Hannes Wieser. Wieser vanta una lunga esperienza di oltre 20 anni in Volksbank, in cui ha ricoperto diverse funzioni di crescente responsabilità, sia negli uffici interni, ad esempio come responsabile mercato, sia nella rete commerciale.

Nel 2018 è stato nominato direttore dell’area Bolzano-Merano, nel 2020 dell’area Bressanone-Brunico. Wieser porterà avanti la strategia commerciale della banca in tutto il territorio in cui Volksbank è presente, ovvero nelle province di Bolzano, Trento, Vicenza, Treviso, Padova, Belluno, Venezia e Pordenone. Tra le priorità ci sarà quella di affiancare e seguire i clienti trovando soluzioni individuali per le diverse necessità e generando un valore aggiunto sostenibile. «Affronto questa nuova sfida con entusiasmo ed energia. Continueremo a implementare il modello di business di banca regionale vicina alle persone e alle imprese, forti della nostra capacità di instaurare e portare avanti relazioni a lungo termine con i clienti, che è il vero valore aggiunto che ci contraddistingue - ha detto Wieser -. L’obiettivo primario sarà quello di crescere come clientela e volumi, rafforzando ulteriormente la nostra presenza fisica sul territorio, per essere sempre vicini ai nostri clienti. Parallelamente continueremo ad investire sulle collaboratrici e sui collaboratori, per poter garantire un livello elevato di professionalità e competenze».

Wieser subentra a Stefan Schmidhammer, che dopo 41 anni di servizio in Volksbank, va in pensione. «Si conclude la mia esperienza in Volksbank dopo 41 anni di servizio. In questi anni ho vissuto in prima persona lo sviluppo e l’espansione di Volksbank, che ha sempre mantenuto il carattere di Banca regionale, radicata sul territorio e capace di creare relazioni a lungo termine con la clientela - ha detto -. Volksbank continuerà ad essere un importante player finanziario del Nord Est».