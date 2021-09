Workshop di design Iuav: il progetto

Si sono aperti ufficialmente venerdì scorso 17 settembre gli annuali workshop ideati e organizzati dal Corso di laurea in Product, Visual e Interior Design dell’Università Iuav di Venezia. Un laboratorio collettivo dedicato quest’anno al tema “Local Matters”, con l’intento di stabilire inedite connessioni tra esperienze locali e mondo globale, in una rinnovata attenzione post pandemica alla prossimità.

Il progetto

Grazie a Fondazione di Venezia, che ogni anno sostiene questa iniziativa di formazione, come importante opportunità che arricchisce la didattica dei corsi accademici, e a quello di 6 aziende tutte del territorio Veneto (Cerasa, Codiceicona, Dani, Design & Develop, Pivato, Unifarco), gli studenti lavoreranno su concetti di identità, filiera, materiali consapevoli di questioni emergenti e non più trascurabili come sostenibilità ambientale e inclusione sociale. Insieme ai designer chiamati come docenti avvieranno inoltre una riflessione sui modi di comunicare i valori d'impresa, tradizionalmente legati a materialità e presenza, anche tramite le piattaforme digitali, per cogliere le istanze di una contemporaneità sempre più ibrida tra reale e virtuale. Tre dei workshop sono dedicati in particolare al quartiere di Santa Marta, per evidenziare l'apporto che il design può dare alla rigenerazione dei territori: esplorare i tesori “grafici” (segni, numeri, caratteri) del quartiere per scoprirne e valorizzarne l'identità; promuovere il mercato del baratto per favorire l'incontro tra i cittadini; immaginare nuovi servizi – in collaborazione con la Direzione Coesione Sociale del Comune di Venezia – per vivere meglio le relazioni e usare con consapevolezza gli spazi comuni.