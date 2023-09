A Zelarino e Venezia i festeggiamenti per la 52^ e la 71^ “Festa del donatore di sangue”

Una doppia celebrazione oggi, sul territorio comunale, in occasione della “Festa del donatore di sangue”. Dopo il momento di incontro e sensibilizzazione avvenuto ieri, sabato 23 settembre, in Piazza Ferretto, in occasione della 70^ festa della sezione Avis Mestre – Marghera, le celebrazioni sono continuate oggi nelle sezioni Avis di Zelarino Trivignano e di Venezia.

La sezione Avis di Zelarino Trivignano ha infatti dedicato un’intera mattinata allo stare insieme e ai festeggiamenti, cogliendo l’occasione per esprimere riconoscenza ai numerosi donatori di sangue del territorio ma anche per ricordare all'opinione pubblica l'importanza del donare.

La giornata si è aperta nella sede della sezione dove autorità, Avis Consorelle, donatori, simpatizzanti e il presidente della sezione, Gilberto Serafini, si sono riuniti. Dapprima è stata deposta una corona d’alloro sul cippo del donatore, successivamente si è creato un corteo che ha sfilato lungo via Castellana, accompagnato dalla banda musicale di Tessera. Presente, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore alla Promozione del Territorio, Paola Mar. «Oggi siamo qui per festeggiare i 52 anni della “Festa del donatore di sangue” della sezione Avis di Zelarino Trivignano – ha dichiarato l’assessore nel suo intervento di saluto - e in questa occasione non posso che ringraziare tutti i donatori, specialmente quelli che lo sono da anni e anni. Credo che il gesto del dono del sangue sia una dimostrazione importante di responsabilità, generosità e di vero e proprio senso civico, perché con un semplice gesto si possono salvare delle vite. Grazie alle numerose sezioni oggi qui presenti per il lavoro fatto quotidianamente».

Il corteo ha raggiunto la chiesa Maria Immacolata e San Vigilio dove si è svolta la santa messa, a cui ha preso parte anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Al termine della cerimonia, il corteo si è spostato al Centro Cardinal Urbani, dove l’assessore Paola Mar, insieme ai consiglieri comunali e della Municipalità di Chirignago-Zelarino, hanno consegnato i riconoscimenti ai donatori benemeriti. È seguito il tradizionale pranzo sociale, che ha concluso, in un'atmosfera di festa, l'evento.

Nella stessa mattina, la presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, ha preso parte alla 71^ Festa del donatore, organizzata dall’Avis di Venezia, insieme al presidente di Municipalità, Marco Borghi. A fare gli onori di casa il presidente della sezione, Raniero Colombo. Dopo la messa in Basilica, si è tenuta la sfilata del corteo da Piazza San Marco alla Scuola Grande di San Teodoro, in Campo San Salvador. Qui, dopo il saluto delle autorità, sono state consegnate le benemerenze acquisite dai donatori dell’Avis comunale.