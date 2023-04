Zona 30 a Jesolo: al via i lavori a inizio maggio

Prende forma la sperimentazione di “Zona 30” in via Dei Mille a Jesolo. L’amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere che trasformeranno in realtà il progetto urbanistico.

L’apertura del cantiere con l’inizio dei lavori è prevista per i primi giorni di maggio. Il cantiere sarà leggero e veloce. L’intervento prevede, infatti, la realizzazione di aiuole con mattoni di tufo per creare un percorso ondulato che induca il rallentamento fisico dei veicoli, la modifica della segnaletica orizzontale e di quella verticale. In questo secondo caso, più nel dettaglio, sarà indicato il limite dei 30 chilometri orari all’inizio di via Dei Mille e di ogni traversa ma sarà anche sistemata la delimitazione della pista ciclabile creando un tratto in direzione “di ritorno”, in accoglimento delle richieste pervenute da parte della cittadinanza e delle imprese. I lavori prevedono nel complesso una spesa di quasi centomila euro.

Pari importo è stato, poi, stanziato dall’amministrazione comunale per i lavori di adeguamento delle linee di scarico delle acque meteoriche a servizio del plesso scolastico Rodari. Mediante l’approvazione in delibera del piano esecutivo, la giunta ha compiuto il passo che porterà alla cantierizzazione dell’intervento che consegnerà all’istituto scolastico di via Antiche Mura una nuora rete fognaria. Il cantiere sarà previsto nella pausa estiva senza compromettere l’attività scolastica. «Quello in via Dei Mille per la realizzazione della Zona 30 sarà un cantiere leggero, vale a dire che gli interventi saranno veloci e non impattanti. Questo perché si tratta dell’avvio di un percorso e quindi potremmo intravedere delle correzioni da apportare o le stesse potrebbero esserci segnalate da residenti e operatori durante i nuovi incontri che programmeremo. Ciò che conta, però, è che diamo avvio alla sistemazione della via principale del lido di Jesolo, attesa da tempo, mettendola in sicurezza e adeguandola alle esigenze di una città moderna – dichiarano il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, e l’assessore all’urbanistica, Alessandro Perazzolo –. Continuano, poi, gli investimenti sulle strutture scolastiche. Nel caso delle Rodari era importante intervenire per mettere a disposizione di studenti, insegnati e personale una struttura adeguata con servizi all’altezza e conformi alle disposizioni di legge».