Primo giorno di Ztl a Chioggia: oltre 1.400 auto passate senza essere registrate

Sono circa 1.400 le auto che ieri hanno oltrepassato i varchi attivi senza risultare registrate, a fronte di oltre 5mila ingressi. È questo il bilancio della prima giornata dall'entrata in vigore della Ztl nel centro di Chioggia. Veicoli che sono stati immortalati, oltre che dalle telecamere, dalle pattuglie della polizia locale che controllano i varchi in questi primi giorni di pre-esercizio della zona a traffico limitato confrontando le targhe a campione.

«Nessuna volontà di danneggiare»

«Invito tutti gli aventi diritto a registrarsi e coloro che, invece, non hanno i requisiti per entrare, a studiare percorsi alternativi e a rispettare le fasce orarie», dichiara il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao. L'amministrazione comunale più volte ha precisato che questo primo periodo è un pre-esercizio della Ztl e che potranno essere valutate delle modifiche da apportare nei prossimi mesi. «L’intento è quello di mettere ordine nel centro storico ma non c’è alcuna volontà di danneggiare nessuna categoria - aggiunge il primo cittadino -. Adesso abbiamo il tempo di capire se tutto funziona bene, e siamo pronti a correggere in base alle esigenze che verranno rappresentate da cittadini».

Quattro i varchi attivi

I varchi attivi sono quattro: Riva Canal Lombardo, Corso del Popolo da Chiesa San Giacomo a Vigo, San Domenico sud, San Domenico nord. Saranno in funzione fino al 31 marzo: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 20, sabato e festivi dalle 9 alle 20. Dal primo aprile al 31 ottobre, invece, il termine della Ztl sarà alle 4 del mattino. Non è possibile transitare, sprovvisti dell’autorizzazione, nemmeno per brevi periodi durate l’attivazione e se si entra nel periodo di varco non attivo bisogna uscire prima dell’orario di attivazione dei varchi.