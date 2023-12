Chioggia, a metà gennaio parte la Ztl con quattro varchi

Il 15 gennaio parte il pre-esercizio della zona a traffico limitato in centro storico a Chioggia. Si tratta di un periodo di attivazione a tutti gli effetti dei varchi elettronici ai quattro ingressi del centro storico, ma, in questa primissima fase, per le targhe non registrate non scatteranno sanzioni. Una volta terminata la sperimentazione, i trasgressori risponderanno con un’ammenda di circa 84 euro.

«Daremo alla città maggiore vivibilità, sicurezza e decoro proprio grazie alla Ztl - commenta Mauro Armelao, sindaco di Chioggia -. Adesso partiremo con il pre esercizio anche per testare il funzionamento delle apparecchiature. Poi valuteremo eventuali modifiche o integrazioni da apportare. Ora sollecito chi non lo avesse ancora fatto a registrare la targa il prima possibile». I varchi attivi saranno quattro: Riva Canal Lombardo, Corso del Popolo da Chiesa San Giacomo a Vigo, San Domenico sud, San Domenico nord. Saranno attivi fino al 31 marzo: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 20 (l’inizio è stato fissato a metà mattina per consentire ai fornitori degli esercizi pubblici le pratiche di carico e scarico), sabato e festivi dalle 9 alle 20. Dal primo aprile al 31 ottobre, invece, il termine della Ztl sarà alle 4 del mattino, stessi giorni, stessi orari di inizio. Non è possibile transitare, sprovvisti dell’autorizzazione, nemmeno per brevi periodi durate l’attivazione e se si entra nel periodo di varco non attivo bisogna uscire prima dell’orario di attivazione dei varchi.

Le targhe registrate ad oggi sono 5.228. Si tratta dell’80 per cento circa degli aventi diritto, così ripartite: circa 2mila residenti, circa 700 attività economiche, 1.300 di persone disabili, 500 tra enti, servizi, ecc. La prossima settimana è previsto un potenziamento della segnaletica che avvisa chi transita in direzione dei varchi del loro approssimarsi. E poi i segnali del varco attivo saranno ben visibili, contrassegnati da scritta rossa, viceversa se non attivo il colore sarà il verde.