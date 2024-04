Carenza di personale negli uffici giudiziari, rinnovata l'intesa tra Regione e Ministero

ll ministero della Giustizia e la Regione Veneto, insieme alla Corte d’Appello di Venezia, hanno rinnovato il protocollo d’intesa per l’assegnazione temporanea del personale della Regione e di altri enti del territorio agli uffici giudiziari del distretto della Corte d’Appello di Venezia. L'accordo, che è stato sottoscritto nel 2016 e rinnovato già tre volte, ha l'obiettivo di colmare il problema della carenza di figure professionali negli uffici giudiziari.

In base a questa intesa, la prima in Italia fra ministero ed enti locali, si andrà ad attingere alle graduatorie dei concorsi regionali per selezionare assistenti amministrativi disponibili fin da subito a entrare in servizio. A settembre 2023 erano diventati operativi i primi 58 funzionari. Quello con il Veneto è un progetto pilota che il ministero di Giustizia ha replicato con altri enti locali per velocizzare l'inserimento di lavoratori nei tribunali, facilitati dalla possibilità di scegliere sedi vicine alla propria residenza.