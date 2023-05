Case della comunità a Mestre e Marghera, primi due cantieri Ulss 3 dopo l'estate

Già dopo l'estate avranno luogo le demolizioni necessarie a far partire i primi due cantieri. A Marghera si butterà giù l'edificio che ora sta nel terreno acquistato, per liberarlo per la costruzione della nuova Casa della comunità, che sorgerà anche a Mestre in via Cappuccina, dopo la demolizione di una palazzina ora non utilizzata dietro la sede distrettuale. Sono due delle nuove strutture che rientrano nel piano di utilizzo dell'Ulss 3 degli investimento del Pnrr, che ammontano in totale a 240 milioni di euro.

Per la Casa della comunità di Mestre in via Cappuccina, la spesa prevista è di 7 milioni e 290 mila euro, mentre per quella di Marghera, piazzale Sant'Antonio, il costo è di 9 milioni e 577 mila euro. Nell'elenco delle opere rientrano: il restauro dell'ospedale dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia, le Case della comunità del Lido, Marcon e Dolo, Martellago, Mira, Noale (oltre a Mestre Cappuccina e Marghera), l'implementazione dell'ospedale dell'Angelo, il distretto socio-sanitario di Favaro, la centrale operativa di Mestre, i presidi ospedalieri di Mirano e Dolo.

Il progetto della Casa di comunità di Mestre prevede la ristrutturazione e l'adeguamento dell'edificio principale (4.018 metri quadri) della sede del distretto 2, la demolizione della palazzina dell'ex Ced e la sua ricostruzione (1.778 metri quadri). Quello su Marghera, dopo la demolizione dei volumi attualmente dismessi, vedrà l'inizio con la nuova costruzione sviluppata su tre piani con accessi differenziati. Sarà l'elemento cardine nella rete delle strutture assistenziali territoriali dell'Ulss 3 e nel coordinamento di quelle periferiche. La superficie del nuovo edificio è pari a 3.104 metri quadri (foto sotto: Casa della comunità piazzale Sant'Antonio a Marghera).