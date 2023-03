Microsoft, l'innovazione digitale più avanzata a difesa della laguna

La Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, costituita un anno fa, ha un nuovo partner, Microsoft Italia, che in qualità di socio co-fondatore supporterà la Fondazione nello studio di soluzioni dedicate alla transizione energetica e di progetti legati al turismo sostenibile, mettendo a disposizione dei gruppi di lavoro le competenze nei settori più avanzati dell’innovazione digitale quali l’intelligenza artificiale, il cloud, i big data e la realtà mista.

Compensare quasi 50 anni di emissioni

Microsoft ha annunciato nel 2020 un piano per diventare nel 2030 carbon negative e nel 2050 di compensare tutte le emissioni prodotte dal 1975, anno della sua fondazione. L’azienda si è posta anche l’obiettivo di aiutare clienti in tutto il mondo a cogliere i vantaggi del digitale sul fronte dello sviluppo sostenibile. Assieme a Fondazione, Microsoft Italia supporterà l’analisi del territorio veneziano, mappando l’impronta ambientale delle sue attività e individuando le maggiori fonti di inquinamento, di consumo d’acqua e di produzione di rifiuti. L’obiettivo finale è intervenire su questi processi, riducendone l’impatto ambientale con attività di digitalizzazione. Sul fronte del turismo sostenibile, Microsoft metterà a disposizione della Fondazione competenze e innovazioni tecnologiche al fine di creare esperienze digitali coinvolgenti per estendere a un numero più ampio di persone nel mondo la possibilità di conoscere il patrimonio di Venezia.

«Con Microsoft la compagine dei soci della Fondazione si arricchisce di un player di caratura internazionale – commenta il presidente della Fondazione, Renato Brunetta – che potrà fornire un contributo importante allo studio di soluzioni innovative per accelerare la transizione energetica nella città di Venezia e nel suo territorio di riferimento e la sostenibilità di un’attività fondamentale per la città come il turismo, aprendo a una platea ancor più ampia la conoscenza delle ricchezze storico-artistiche, creando possibilità inedite di formazione e di didattica per i ragazzi, proiettandoli verso le professioni del futuro». «La nostra missione è aiutare persone e organizzazioni in tutto il mondo a fare di più con il digitale. In particolare, negli attuali scenari globali, l’innovazione tecnologica può aiutare lo sviluppo compatibile di ogni attività, contribuendo alla misurazione e alla riduzione delle emissioni e favorendo progetti a protezione dell’ambiente - afferma il direttore del divisione pubblica amministrazione, Stefano Stinchi - Siamo felici di affiancare la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità per promuovere un futuro per la città di Venezia più sostenibile e inclusivo, che sia di ispirazione per tante altre realtà a livello mondiale che vogliono combinare green & tech per crescere».

Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità

Costituita il 14 marzo 2022, sotto il patrocinio del governo italiano, la Fondazione opera per la realizzazione di un nuovo modello di sostenibilità per Venezia e il suo intorno geografico che consenta di ricreare in forma stabile quell’esperienza di fruizione (residenziale, lavorativa, turistica) che per secoli hanno reso questi luoghi senza eguali. La Fondazione è composta da un partenariato articolato, formato dagli enti territoriali regionali e locali, dalle principali istituzioni culturali e accademiche veneziane e da un gruppo di grandi imprese interessate allo sviluppo sostenibile dell’intorno veneziano. Soci fondatori sono: Regione del Veneto, Comune di Venezia, Università Ca’ Foscari Venezia, Università Iuav di Venezia, Accademia delle Belle Arti, Conservatorio di musica Benedetto Marcello, Fondazione Cini, Confindustria Veneto, Snam, Eni, Enel Italia, Generali, Boston Consulting Group. Soci co-fondatori: Amazon, Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, Autostrade per l’Italia, Camera di Commercio Venezia e Rovigo, Eagle Pictures, Enfinity, Ferrovie dello Stato Italiane, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione di Venezia, Leonardo, Marsilio, Microsoft, Poste Italiane, San Lorenzo, Gruppo Save, Sorgente Group, Terna, Ambrosetti, Tim, Umana, Venice International University. Ne è presidente Renato Brunetta, con vicepresidenti Luca Zaia, presidente della Regione e Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia.