Sarà capitato a tantissimi di farsi le analisi del sangue e trovare una forte carenza di ferro. Questo minerale, però, è importantissimo perché viene usato nei processi biochimici di molti esseri viventi che, senza, non potrebbero neanche vivere. Il ferro è essenziale per la sopravvivenza e necessario per poter vivere in salute. Proprio il ferro, infatti, è uno dei componenti essenziali dei globuli rossi, le cellule del sangue che legano l'ossigeno e lo trasportano a tutti i tessuti. Quando c'è carenza di questo minerale nell'organismo si sviluppa un'anemia che è una delle più diffuse patologie del sangue. Come fare allora per ristabilire la presenza di ferro nel proprio corpo attraverso il cibo? Quali sono gli alimenti più ricchi di ferro? Scopriamolo insieme seguendo le direttive dell'Istituto Europeo di Oncologia.

Gli alimenti animali più ricchi di ferro (per 100 g)

Milza di bovino: 42 mg

Vongole in scatola al naturale: 28 mg

Fegato di suino: 18 mg

Coratella di vitello: 15,5 mg

Fegato ovino: 12,6 mg

Caviale: 12 mg

Fegato di cavallo: 9 mg

Coratella di agnello: 8,8 mg

Frattaglie di coniglio: 8 mg

Rene bovino: 8 mg

Fagiano: 8 mg

Acciughe o alici sotto sale: 6,9 mg

Coscio di lepre: 6,2 mg

Ostrica: 6 mg

Fegatini di pollo: 4,5 mg

Trippa di bovino: 4 mg

Salsiccia di suino fresca: 4 mg

Cavallo: 3,9 mg

Cervo: 3,3

Agnello: 3,2

Alimenti vegetali più ricchi di ferro (per 100 g)

Timo: 123,6 mg

Maggiorana: 82,7 mg

Semi di cumino: 66,4 mg

Origano: 44 mg

Fiocchi di crusca di grano: 40 mg

Cannella: 38,1 mg

Funghi secchi: 28,9 mg

Salvia secca macinata 28,1 mg

Nori (alga): 19,6 mg

Crusca di grano: 12,9 mg

Semi di finocchio: 12,3 mg

Bistecca di soia: 9,2 mg

Pomodori secchi: 9,1 mg

Radicchio verde: 7,8 mg

Pistacchi secchi: 7,3 mg

Fagioli secchi 6,7 mg

Funghi gallinacci 6,5 mg

Ceci secchi: 6,1 mg

Anacardi: 6 mg

Lenticchie secche: 5,1 mg

Per quanto riguarda gli alimenti vegetali bisogna specificare che dovrebbero essere assunti insieme a vitamina C per rilasciare il loro contenuto di ferro.