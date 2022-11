Perché bisognerebbe evitare di mangiare cibi processati

Cibi processati, una delle rivoluzioni dell'industria alimentare ma anche un grande danno per la salute delle persone. Questi alimenti, cosiddetti trasformati, infatti, dovrebbero essere ridotti al minimo all'interno della dieta delle persone per favorire un'alimentazione più sana ed equilibrata ed evitare spiacevoli conseguenze. Ma cosa si intende per cibi processati? Questi prodotti alimentari sono costituiti da ingredienti che hanno subito trasformazioni, totali o parziali e se se ne abusa possono portare a problemi cardiaci, neurologici oppure oncologici.

Perché evitare di mangiare cibi processati I cipi processati oppure ultraprocessati hanno conseguenze drastiche sul benessere degli esseri umani. Questi prodotti, infatti, sono composti da grandi quantità di zuccheri aggiunti e sono poverissimi di fibre, necessarie per la salute del proprio intestino. Oltre a causare sovrappeso e obesità, questi cibi sono anche collegati allo sviluppo di patologie tumorali. Secondo una recente ricerca, pubblicata su Brain, Behavior and Immunity, è stato provato che il consumo di questa tipologia di alimenti è dannosissimo per il cervello causando problemi in breve tempo. Una dieta ricca di cibi processati, infatti, provocherebbe un incremento sostanziale di alcune aree del cervello portando perfino a episodi di perdita della memoria. Gli espreti, quindi, suggeriscono di prediligere alimenti di origine animale e prodotti da agricoltura biologica.