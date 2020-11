Mangiare per noia? Le tecniche infallibili per smettere

È molto comune, soprattutto in questo periodo in cui si è costretti a stare molto più tempo in casa, mangiare in continuazione ma non perché si ha fame, più che altro per noia. La cosiddetta fame da noia è una delle conseguenze del non avere più una giornata scandita da impegni e cose da fare e nel momento in cui ci si ritrova ad avere molto tempo libero a disposizione la cosa più facile e appagante da fare per occupare il proprio tempo è mangiare, anche quando non si ha una vera e propria fame. Come fare allora per sconfiggere questa cattiva abitudine e mantenere un' alimentazione regolare e sana? Ecco qualche consiglio per eliminare una volta per tutte la fame da noia.

Non mangiare mentre si fa altro

Uno degli errori più comuni delle persone è non dedicare la giusta attenzione a ciò che si sta mangiando mentre lo si sta facendo. Spesso, infatti, le persone tendono a mangiare mentre stanno facendo altro quindi con il computer davanti o mentre guardano la televisione senza rendersi effettivamente conto di ciò che stanno mangiando e soprattutto quanto. La conseguenza è che si finirà per mangiare di più e la fame, da noia, tornerà dopo poco. Quindi, meglio concentrarsi sulle pietanze che si stanno mangiando e tenere sotto controllo le quantità totali assunte durante la giornata.

Controllare quanto e cosa si mangia

Fare un'analisi di quante calorie si assumono e quali tipologie di macronutrienti sono presenti in ogni pasto è molto importante così come gli orari e gli spuntini. Se non si hanno ben chiare le proprie idee su cosa si intende mangiare, quando e perché si potrebbe rischiare di mangiare sempre e solo per noia quindi meglio essere concentrati e, perché no, tenere un diario alimentare.

Capire se si ha fame o se è solo sete

Non bere abbastanza è un vero e proprio problema così come fare troppi spuntini qua e là durante la giornata. Spesso, infatti, si confonde la sete con la fame, quindi, piuttosto che andare dritti verso la credenza meglio fermarsi un attimo e chiedersi se si è bevuto abbastanza e, in caso, rimediare con un bel bicchiere d'acqua.

Cercare di distrarsi facendo altro

Stare tanto tempo a casa davanti al computer o alla tv può portare ad avere sempre fame per noia. Mangiare, infatti, diventa l'unica scusa per fare delle pause dallo smart working o dalla solita routine. In questo caso è meglio tenersi occupati e magari distrarsi facendo altro come allenarsi, fare una passeggiata rimettere in ordine l'armadio. Sparita la noia, sparirà anche la fame.

Pianificare i pasti e gli spuntini

Programmare i propri pasti è fondamentale per tenere sotto controllo l'apporto calorico totale della giornata e non sgarrare con troppa frequenza o solo per noia. Basta pianificare non solo i pasti principali ma anche gli spuntini in modo tale da avere una linea guida da seguire per tenere sotto controllo anche la fame, così come la noia.