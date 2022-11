Dieta chetogenica, cos'è e come funziona

C'è chi la ama e chi la odia. Se ne sente parlare da diversi anni ed è una delle soluzioni più adottate da chi desidera perdere diversi chili in poco tempo. Stiamo parlando della dieta chetogenica, un particolare approccio alimentare low carb, sempre più diffuso, che tende a sgonfiare rapidamente e ridurre il peso corporeo mangiando solo determinati alimenti. Come funziona?

Il principio di questo regime alimentare si fonda su una drastica riduzione dei carboidrati. La quota massima di assunzione di questo macro-nutriente, infatti, sarà ridotta ai 20-50g al giorno, al contrario verrà aumentata la quota proteica da assumere al giorno e anche quella relativa ai grassi.

Se, finora, c'è chi la sostiene e chi pensa sia dannosa per la salute, questa dieta è sicuramente efficace ma bisogna che venga adottata sotto consiglio del nutrizionista o dietista e non per un periodo troppo prolungato di tempo. La dieta chetogenica, infatti, se non seguita correttamente o creata fai-da-te e portata avanti per un periodo di tempo particolarmente esteso può essere dannosa e portare a carenze nutrizionali importanti. Essendo ridotto al minimo il consumo di carboidrati, infatti, tantissimi elementi fondamentali per la salute saranno eliminati, basta pensare alla frutta e alle verdure che non venendo ingerite ridurranno al minimo l'apporto di vitamine e sali minerali necessari per essere in salute. Inoltre, se questi alimenti tolti dalla dieta, non vengono poi reintrodotti in modo corretto, si rischia di riprendere subito i chili persi e vanificare tutto il lavoro svolto.

La dieta chetogenica non dovrebbe mai durare più di 20-21 giorni e dovrebbe essere sempre fatta da uno specialista in nutrizione.