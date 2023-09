Cos'è la dieta OMAD e perché va tanto di moda

Ah la dieta, ne sentiamo parlare in continuazione, è il buon proposito di ogni nuova stagione e l'obiettivo della maggior parte degli italiani. Di diete, però, ne esistono tantissime. Da quella a zona, a quella liquida, fino a passare al tanto amato digiuno intermittente. Ed è proprio da qui che vogliamo partire per capire cos'è la dieta OMAD, anche detta "dieta del guerriero" in quanto è un particolare tipo di digiuno intermittente. Ma andiamo con ordine.

Cosa significa OMAD

Iniziamo cercando di capire qual è l'origine del nome di questa dieta. Cosa significa OMAD? Beh, OMAD è un acronimo che sta per One Meal A Day, cioè un solo pasto al giorno. Ebbene sì, la dieta OMAD prevede l'assunzione di un solo pasto al giorno. Ma cerchiamo di capirci qualcosa in più.

Come funziona la dieta OMAD

Normalmente si tendono a consumare più pasti al giorno, almeno tre principali (colazione, pranzo e cena) più merende e spuntini vari durante la giornata. Ecco, con la dieta OMAD si mangerà una sola volta al giorno con un unico pasto. Così, il digiuno giornaliero sarà di ben 23 ore. Qual è il beneficio di questo digiuno prolungato? Quello di ricercare un istinto naturale dell'uomo verso la ricerca del cibo. L'unica cosa da fare per seguire questa dieta è quella di scegliere un orario in cui si vuole mangiare durante il giorno e consumare in quel momento tutto il fabbisogno calorico.

Si tratta di un digiuno intermittente piuttosto avanzato che, però, andrebbe provato con la massima cautela e sotto il consiglio di un nutrizionista dato che ha diverse controindicazioni. Questa dieta, infatti, non è indicata a chi pratica sport, chi è in gravidanza, ai bambini o agli anziani e a chi ha patologie gravi.