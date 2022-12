Tutto sui lupini, l'alimento che fa bene al cuore

I lupini sono un alimento nutriente che, proprio come le lenticchie, i fagioli, le fave e i piselli appartiene alla famiglia delle Fabaceae. Questi legumi di forma rotondeggiante e di colore giallo acceso sono degli alimenti ricchi di proprietà nutritive anche se spesso vengono snobbati a favore dei suoi "fratelli" più popolari.

I lupini, infatti, sono spesso sottovalutati ma hanno una grande versatilità in cucina e sono ottimi per una dieta ipocalorica. Buoni anche per i celiaci, i lupini infatti sono privi di glutine, possono essere un perfetto spezza-fame o essere utilizzati come piatto unico se accompagnati da altre verdure. Inoltre, nel caso in vengano essiccati, i lupini possono diventare anche una farina perfetta per realizzare pane o pasta fatta in casa.

Questo legume è anche una fonte di proteine vegetali oltre che vitamine e sali minerali ed è un ottimo alleato per la salute del cuore. Essendo alimenti a basso indice glicemico, i lupini sono ideali in caso di patologie come il diabete e la glicemia alta e sono in grado di prolungare il proprio senso di sazietà, favorendo così la perdita di peso.

I lupini contengono anche alte quantità di Omega-3 e Omega-6 che controllano il colesterolo cattivo riducendo il rischio di malattie cardiache o aritmie. Questi legumi, infatti, riescono a normalizzare la pressione delle arterie sono anche degli ottimi integratori per il sistema immunitario oltre che dei perfetti antiossidanti grazie al contenuto di zinco.

100 g di prodotto corrispondono a 120kcal con un 40% di proteine, 10% di grassi e pochi carboidrati.