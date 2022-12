Ringiovanire con il cibo, i migliori alimenti anti-age

Si può rallentare l'invecchiamento con il cibo? Rispondere a questa domanda non è poi così semplice ma una cosa è certa, il modo in cui mangiamo ha un grande impatto sul nostro benessere e anche sulla nostra giovinezza. Mangiare cibi sani e antiinfiammatori, infatti, può fare la differenza e mantenere sano e giovane l'organismo. Ma quali sono i cibi che andrebbero preferiti per un perfetto risultato anti-age? Senza dubbio bisognerebbe scegliere alimenti ricchi di omega 3, vitamina C ed E. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa conviene mangiare per mantenersi giovani e sani.

I semi di lino sono un alimento ideale per mantenersi in salute e, di conseguenza, giovani. Questi semi, infatti, sono ricchi di acido ferulico, tocoferoli, lignani e fitonutrienti con una grande proprietà antiossidante e, quindi, ringiovanente. I semi di lino, quando introdotti nella propria dieta, hanno il potere di ridurre il rischio di malattie cardiache, ictus, diabete e altre patologie neurologiche come demenza di Alzheimer. . Essendo ricchi anche di Omega-3, questi semi sono di grande aiuto per il benessere di cuore e cervello e contenendo proteine per il 30% aiutano al mantenimento della propria massa muscolare.

Optare per alimenti ricchi di Omega-3 può avere un grande impatto sulla propria salute in quanto comportano un abbassamento di colesterolo e una riduzione di rischio di malattie cardiovascolari ma anche ipertensione e altri tipi di patologie. Cibi come salmone, sgombro, noci, vegetali a foglia verde e le lenticchie sono tra i più ricchi di Omega-3 e ideali per una dieta anti-age.

Alimenti ricchi di vitamina C/E

Per rallentare l'invecchiamento, tra i cibi consigliati ci sono anche quelli che contengono alte quantità di vitamine C ed E, veri e propri antiossidanti naturali. Scegliere alimenti ricchi di vitamina c come i kiwi, gli agrumi, mango, ribes, fragole, cavolfiore, peperoni, piselli, pomodori ma anche il prezzemolo può incrementare la propria salute. Anche i cibi che contengono vitamina E come le mandorle, le nocciole o l'olio d'oliva sono fondamentali per una dieta sana e bilanciata.

Resveratrolo contro i radicali liberi

Per contrastare l'insorgenza dei radicali liberi scegliere alimenti ricchi di resveratrolo, un polifenolo vegetale, è fondamentale. Quali cibi lo contengono? I frutti di colore rosso e viola come uva, mirtilli ma anche frutti di bosco. Il resveratrolo è contenuto anche nella frutta secca, in minore quantità.