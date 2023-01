Noce moscata, quando diventa pericolosa per la salute

La noce moscata è una di quelle spezie che quando usate in cucina, sa davvero fare la differenza in un piatto. Dal sapore delicato, aromatico e mai preponderante, la noce moscata ha una tradizione antichissima ed è in grado di arricchire moltissimi piatti dal purè di patate alla besciamella, dai brodi alle zuppe lasciando un gusto unico e inconfondibile. Ma ci siamo mai chiesti se questa spezia faccia bene alla salute e quali siano le sue proprietà?

La storia della noce moscata La noce moscata è una spezia ricavata dai semi di una pianta, la cosiddetta Myristica fragrans. Si tratta di un albero tropicale originario dell'Indonesia e, nello specifico delle isole Molucche ma diffuso anche in altre zone tropicali come le Antille, la Malesi o l'isola Grenada. I frutti di questa pianta hanno al loro interno dei semi ed è proprio da questi che si ricava la noce moscata. Questa spezia, antichissima, è comune non solo in Europa ma anche in Asia dove viene utilizzata per molte ricette. Oggi, la si trova ovunque e in diverse forme, dalla polvere di noce moscata ai semi interi da grattugiare. Ma non tutti sanno che questa spezia, per quanto buonissima, in alcuni casi può diventare anche pericolosa.