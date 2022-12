Giuggiole, tutte le proprietà di questo frutto benefico e anti stress

Molto comuni in Nord Italia ma non solo, le giuggiole sono dei frutti spesso poco considerati ma che andrebbero mangiati perché dalle ottime proprietà nutrizionali e benefiche per mente e corpo. Questi frutti appartengono alla specie della Ziziphus jujuba, della famiglia delle Rhamnaceae e sono originari della Cina ma comuni anche in Corea, Medio Oriente e Giappone. I loro alberi producono frutti nel mese di luglio colorandosi di piccoli palline ovali di colore rosso che, una volta mature, si raggrinziscono e sono pronte per essere assaporate. Perché fa bene a mangiarle? Per diversi fattori, scopriamoli insieme.

I benefici di questo frutto sono diversi. Le giuggiole, infatti, che contengono 79 calorie per 100 g di prodotto, quando essiccate o ridotte in polvere, sono usate nella medicina cinese come rimedio per lo stress, l'ansia e il nervosismo ma anche l'insonnia. Questi frutti sono anche ideali per migliorare la digestione e prevenire alcune infezioni oltre che fonti di nutrienti per il corpo. Le fibre presente nelle giuggiole, infatti, hanno la capacità di proteggere la salute dell'intestino e la presenza della vitamina C le rende degli ottimi antiossidanti naturali. Inoltre, questi frutti, riescono a contribuire alla sintesi del collagene intervenendo nella guarigione delle ferite. Le giuggiole sono anche ricche di calcio e ferro oltre che vitamine del gruppo B.

I tannini presenti nelle giuggiole, poi, hanno capacità antinfiammatorie, antiemorragiche e antinfettive.