Perché fa bene mangiare i ceci

I ceci sono uno degli alimenti più sottovalutati della dieta mediterranea ma ideali non solo per una dieta bilanciata ma anche super gustosa. Questi legumi, della famiglia delle fabacee si presentano come delle piccole palline di colore beige e vengono prodotti dalla pianta cosiddetta cicer arietinum, originaria della Turchia. Questi legumi, infatti, sono tipici della cucina orientale e sono molto più antichi di quello che si potrebbe pensare. I reperti storici, infatti, li fanno risalire a 7500 anni fa in Medio Oriente.

Dalle ottime proprietà nutrizionali, questo alimento è ideale per mantenersi in forma e dare al proprio corpo tutti i nutrienti necessari per funzionare al meglio. I ceci, infatti, sono cibi energetici caratterizzati da una grande quantità di proteine e amido con pochi grassi e diverse vitamine del gruppo B oltre che minerali.

I ceci, così come gli altri legumi, dovrebbero essere parte integrante di una dieta bilanciata e bisognerebbe consumarne almeno due porzioni alla settimana. I suoi nutrienti, infatti, sono utili per prevenire sovrappeso e migliorare la salute del proprio corpo da tutti i punti di vista.