Tutte le proprietà della farina d'avena

La farina d'avena è un alimento ideale per una dieta bilanciata e per il benessere del proprio corpo. Sono tantissimi, infatti, i benefici di questo tipo di farina che ha moltissime proprietà benefiche ed è molto versatile in cucina. Iniziamo con il dire che questa farina è uno degli ingredienti più usati da chi intende tenere il proprio peso sotto controllo grazie alla sua grande quantità di fibre, nello specifico, il beta-glucano che è in grado di saziare molto più a lungo termine rispetto alla farina normale. Inoltre la farina d'avena ha la capacità di tenere controllati i livelli di zucchero nel sangue ed evitare spiacevoli conseguenze negative per la propria salute.

L'uso della farina d'avena nella propria alimentazione, inoltre, se a certi livelli può anche portare alla riduzione del grasso addominale secondo quanto riporta l'American Journal od Nutrition ed è in grado anche di aumentare l'acido biliare e abbassare così il colesterolo mantenendo il microbioma intestinale in buona salute.

Oltre che fonte di fibre, la farina d'avena è anche una grande fonte di proteine, specialmente la lisina che è un amminoacido essenziale in grado di rafforzare gli anticorpi e agire come fissante del calcio nelle ossa. Oltre a fibre e proteine, nella farina di questo cereale, ci sono anche le vitamine, i sali minerali, zinco, ferro e potassio, un vero e proprio toccasana per giovani e meno giovani.

In più, questo ingrediente può essere usato in cucina sia per dolci che per preparazioni salate, dai pancake alla pasta, dalle torte alle zuppe.