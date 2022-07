Ah le uova, l'alimento jolly per un pranzo o una cena all'ultimo minuto, l'ingrediente essenziale per preparare dolci gustosissimi e il cibo preferito dalla maggior parte dei "palestrati" sulla scia dell'iconica scena di Rocky che, tutte le mattine, iniziava la giornata ingurgitando un numero indefinito di uova prima dell'allenamento. Ma cosa sappiamo sulle uova? Sono davvero un alimento salutare e necessario per un'alimentazione bilanciata o il loro consumo andrebbe limitato? Se da anni c'è chi dice che mangiare più di un uovo ogni sette giorni appesantirebbe il fegato e graverebbe sul colesterolo aumentando i rischi di malattie cardiovascolari e chi, al contrario, non pensa che le uova incidano sulla salute, cechiamo di chiarire le idee sull'argomento per trovare, finalmente, una soluzione a questo dubbio.

Quante calorie contengono le uova?

Inziamo con l'analisi delle calorie delle uova, un'alternativa ideale per secondi (e primi) piatti gustosi e con il giusto apporto proteico. Ma quante calorie contiene un uovo? Un uovo, di circa 50 grammi, ha 64 kcal e contiene:

6,2 gr di proteine

4,3 grammi di grassi saturi

185 mg di colesterolo

112 mcg di vitamina A

0,87 mcg di vitamina D

0,75 mg di ferro

24 mg di calcio

68,5 mg di sodio

66,5 mg di potassio

Uova: valori nutrizionali

Oltre alle proteine, le uova sono ricche di minerali come zinco e ferro ma anche un gran numero di vitamine come a A e la D. Per quanto riguarda l'apporto dei nutrienti, bisogna considerare anche la cottura. Il calore, infatti, fa perdere molte proprietà nutritive dell'uovo ma, nonostante questo, è consigliabile cuocere le uova prima di consumarle per digeribilità e rischi di batteri. Se cotte troppo a lungo, però, le uova diventano sia pesanti sia meno ricche di proprietà nutritive.

Quindi, quante uova mangiare a settimana?

Arriviamo al dunque, quante uova si possono mangiare a settimana? Le linee guida della Società Italiana di Nutrizione consigliano di assumere dall'1 alle 4 uova a settimana. Uno studio recente ha confermato che il consumo delle uova non è associato all'aumento di malattie cardiovascolari e rischi per la salute dell'uomo.