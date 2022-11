La ricetta per dei perfetti pancake proteici

Fare colazione tutte le mattine con i pancake è più o meno il sogno di tutti. Soffici, gustosissimi, perfetti per deliziare il palato prima di iniziare la giornata. Anche se in tanti associano i pancake a un dessert o comunque un cibo calorico non è detto che, se fatti in maniera fit, non possano diventare la colazione perfetta per la mattina. Basta evitare, infatti, l'uso dello zucchero, del burro e dell'olio e scegliere le farine giuste per preparare dei perfetti pancake proteici ideali per una dieta low carb e super fit.

Come prepararli? Ecco gli ingredienti necessari e il procedimento da seguire.

La ricetta dei pancake proteici

Ingredienti

Farina d'avena o di riso (meglio se aromatizzata, altrimenti da aromatizzare con della cannella)

Albume d'uovo

Latte

Procedimento

Versate la farina in un contenitore e aggiungete l'albume dell'uovo e un po' di latte fino a raggiungere un composto omogeneo e abbastanza denso. Una volta pronto l'impasto, scaldate bene una padella antiaderente e versate il composto creando dei piccoli cerchi (la grandezza del pancake potete sceglierla a vostro piacimento). Una volta che si formeranno le bolle sul composto è il momento di girarli e il gioco è fatto. Se volete dei pancake più spumosi allora aggiungete anche un po' di yogurt greco 0% all'impasto. Il risultato? Una colazione gustosa e con pochissime calorie. Meglio di così? I pancake poi possono essere accompagnati da un velo di marmellata a vostra scelta o una crema proteica.