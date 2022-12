3 cocktail (facili e gustosi) da proporre agli ospiti il giorno di Natale

Natale? Sinonimo di pranzi in famiglia, pandoro e panettone, cibi della tradizione ma anche cocktail. Perché non inserire un bel miscelato all'interno del pranzo di Natale per stupire i propri ospiti e deliziarli con un buon drink? Per un aperitivo pre-pranzo o pre-cena di Natale, preparare un ottimo cocktail da condividere con amici e parenti può fare la differenza. Per tutti quelli che passeranno il giorno di Natale a casa e non vogliono rinunciare al loro aperitivo preferito, ecco tre ricette per tutti i gusti da portare in tavola il giorno di Natale.

Negroni sbagliato

Un grande classico del mondo dei miscelati nato per errore e diventato uno dei cocktail più iconici e amati dagli italiani e non solo. Di cosa si tratta? Del cosiddetto Negroni sbagliato, un cocktail che per certi versi ricorda lo spritz ma dal carattere più intenso e un gusto più amaro. Come si prepara? Martini, Bitter e spumante in proporzioni uguali, 3 cubetti di ghiaccio e il gioco è fatto.

French 75

Chi ama i cocktail freschi e dall'aroma di limone può optare per un bel French 75, un cocktail a base di gin, champagne e limone. Questo cocktail entra a pieno titolo della famiglia degli sparkling, cioè i drink frizzanti in quanto viene allungato con vino frizzante. Prepararlo è facilissimo, basta mettere insieme le stesse quantità di gin e champagne e aggiungere un terzo di succo di limone e un cucchiaino di sciroppo di zucchero. Per decorare, una bella scorza di limone fresco.

Il Gin Fizz

E, infine, si può optare anche per il cosiddetto Gin Frizz, un cocktail frizzantino a base di gin, succo di limone, sciroppo di zucchero. Si tratta di una bevanda molto fresca e dissetante ideale da bere a fine pasto. Per prepararlo basta aggiungere a 4,5cl di gin, 8 cl di soda, 3 di succo di limone e 1 di sciroppo di zucchero.