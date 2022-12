Pasta, i falsi miti dell'alimento più amato dagli italiani

Ah la pasta, l'alimento preferito dagli italiani e il più identificativo della cucina del nostro Paese. Lunga, corta, al ragù o al forno, fatta in casa o comprata al supermercato, la pasta è uno di quei cibi che non può mai mancare né in dispensa nè a tavola. Si stima, infatti, che ogni italiano ne consumi 23kg all'anno. Nonostante la sua grande popolarità, però, la pasta è vittima di molti pregiudizi e falsi miti che una volta per tutte andrebbero sfatati. Ecco allora quali sono i più classici falsi miti sulla pasta.

Pasta vuol dire solo carboidrati

Mangiare un piatto di pasta non significa ingerire esclusivamente carboidrati. Questo alimento è senza dubbio una grande fonte di carboidrati ma anche di proteine (al 10-13%) ma anche vitamine del gruppo B e sali minerali come fosforo e potassio. Oltre a questi, la pasta è composta anche da una piccola quantità di grassi. Ognuno di questi nutrienti è, infatti, fondamentale per una dieta equilibrata e anche per l'alimentazione di uno sportivo che, spesso, ha paura di mangiare questo alimento. Se la pasta viene condita con verdure e fonti proteiche come carne o legumi allora il nostro piatto sarà completo ed equilibrato oltre che buonissimo.

Chi fa sport dovrebbe evitare di mangiare pasta non integrale

Optare esclusivamente per una pasta integrale nel caso degli sportivi è un errore oltre che un falso mito. Essendo la pasta integrale ricca di fibre andrebbe evitata in grandi quantità, soprattutto prima di competizioni, per evitare l'insorgenza di qualche disturbo gastrointestinale. Quindi mangiare solo pasta integrale, nel caso di atleti o persone che si allenano o intendono dimagrire, non sarebbe del tutto corretto.

Togliere la pasta dalla dieta fa dimagrire ed essere in forma

Iniziamo con il dire che non è la pasta non mangiata a far dimagrire ma un deficit calorico quindi riducendo le quantità di calorie ingerite il peso andrà a diminuire. Però, eliminare del tutto la pasta dalla dieta non vuole dire assolutamente essere in forma. È problematico per l'organismo, infatti, eliminare del tutto una fonte di carboidrati in quanto limita le prestazioni sportive e quelle della vita quotidiana andando ad avere anche un impatto negativo sul sistema nervoso.