Tutti i benefici della zucca, un antiossidante naturale alleato del cuore

È arrivata la stagione della zucca, uno degli ortaggi più amati, perfetta sia per ricette salate che per quelle dolci. La zucca, infatti, oltra ad avere un sapore dolcissimo e a essere molto versatile in cucina è un ortaggio dalle numerose proprietà benefiche che la recono un prodotto perfetto per una dieta equilibrata e salutare. Ma cosa fa bene della zucca? Scopriamolo insieme analizzando tutte le sue proprietà.

Perché mangiare la zucca fa bene