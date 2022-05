Tutti i benefici della luce sulla salute mentale e fisica

La luce del sole viene spesso sottovalutata o data per scontata ma è un elemento in grado di dare benefici alla salute fisica e mentale delle persone. Ma gli effetti della luce si estendono anche alla sfera economica, con vantaggi diretti su produttività e redditività delle imprese, oltre che sulla rivitalizzazione degli spazi sociali delle città. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutti gli effetti positivi della luce sul benessere delle persone.

Gli effetti della luce sul benessere psico-fisico

Sul fronte del benessere, infatti, l’esposizione alla luce solare aiuta l’organismo a produrre maggiori quantità di vitamina D, risorsa chiave per combattere ansia, depressione, diabete e dolore cronico, migliora i ritmi circadiani e la qualità del sonno, aiutando a concentrarsi meglio, consente di essere più produttivi e rende persino più felici. Gli effetti della vitamina D, la “vitamina del sole”, vengono però “annacquati” dal fatto che le persone trascorrano ormai quasi il 90% della vita all’interno di ambienti chiusi, il che rende difficile sperimentare i benefici della luce naturale.

Uno studio della Northwestern Medicine and the University of Illinois ha dimostrato come i lavoratori che hanno le proprie postazioni di lavoro vicine alle finestre ricevano il 176% in più di esposizione alla luce solare e ciò si traduce, la notte, in un guadagno di 46 minuti di sonno extra. Benefici che, sulla base di un recente studio della Cornell University, hanno effetti anche sugli occhi, con una riduzione del 51% dell’affaticamento e sulla testa (-63% nell’incidenza dell’emicrania), con conseguente diminuzione nel numero delle ore e dei congedi di malattia dei dipendenti. Senza dimenticare, come spiegato dal portale ElementalGreen, che l’esposizione alla luce provoca una riduzione della pressione sanguigna, con minori rischi di soffrire di patologie cardio-circolatorie, dello stress e dell’ansia, combattendo anche il disturbo affettivo stagionale (SAD) che durante l’inverno provoca crisi depressive particolarmente evidenti negli abitanti dei paesi nordici, con un incremento diretto nel tasso di suicidi.

Il vademecum dei benefici della luce

Ecco, infine, il vademecum dedicato ai 10 benefici della luce per cittadini, società e spazi urbani secondo esperti e studi internazionali: